Мілан не гратиме в єврокубках у сезоні 2019/20 – рішення CAS

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) виніс рішення у справі щодо відсторонення італійського Мілана від єврокубків.

"Россонері" пропустять один єврокубковий сезон і не зіграють у Лізі Європи-2019/20, повідомляє офіційний сайт суду.

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Таким чином, CAS підтвердив рішення УЄФА щодо відсторонення Мілана від єврокубків через невідповідність витрат правилам фінансового фейр-плей. Раніше представники міланців домовлялися з асоціацією, що не подаватимуть апеляції на рішення, якщо УЄФА дасть Мілану рік на те, щоб відновити баланс клубного бюджету.

Місце "червоно-чорних" на груповому етапі Ліги Європи тепер займе Рома. Натомість у кваліфікації турніру зіграє Торіно.