Роман Абрамович как приспешник Путина попал под санкции, подставив под них и свой клуб. Нормальное функционирование Челси заблокировано. Некоторые фанаты откровенно недовольны и до сих пор поддерживают российского миллиардера.

Россия напала на Украину: жесткая позиция Реброва по отношению к оккупантам и временный клуб для голкипера Динамо (LIVE)

"Для болельщиков это трудный момент, но историю клуба не отменяют. Также хочу сказать: "Проводите матчи, делайте свой вклад. Также для Украины. Сделаем все, чтобы остановить войну", – цитирует Шевченко Sky Sport 24.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. ВСУ и подразделения территориальной обороны дают отпор врагу. Украинские и иностранные футболисты собирают гуманитарную помощь и помогают армии деньгами.

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