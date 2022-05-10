"Так, я багато разів думав піти на війну. Але це, мабуть, було б не найкраще рішення. Найкраще рішення – використовувати мої зв’язки, говорити про війну.

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А ще надавати гуманітарну допомогу, допомагати біженцям, створювати програми та спілкуватися з благодійними організаціями. Це те, чим я займаюся останні два місяці", – сказав Шевченко в інтерв'ю LADbible TV.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії Шевченко активно працює на інформаційному фронті, закликаючи світ підтримувати Україну й допомагати їй, а також жертвує гроші.

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