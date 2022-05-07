"Спочатку не було можливості переконати мою маму поїхати. Потім, через 21 день, її фізичний стан погіршився, і моя сестра забрала її з собою. Тепер вони в Італії.

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Чи розуміють діти, що відбувається? Старший дуже добре розуміє, ми намагаємося пояснити це іншим. Вони дуже люблять Київ і Україну", – розповів Шевченко в інтерв'ю Сільвії Тоффанін у програмі Verissimo.

Нагадаємо, Андрій Миколайович намагається допомагати Україні завдяки своїй популярності у світі. Так, знаменитий українець інформує європейців про напад росіян на нашу країну, організовує збори коштів на гуманітарну допомогу та сприяє тому, аби біженці змогли знайти житло за кордоном.

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