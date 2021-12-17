Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко ніяк не може здобути першу перемогу на чолі "грифонів" у Серії А.

Шевченко знову негативно відзначився у Серії А – українець став першим тренером Дженоа, який не зміг здобути хоча б одну перемогу в чемпіонаті після 6 матчів, повідомляє Opta.

Лаціо – Дженоа – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Зазначимо, що таке трапилось вперше з 1995 року, коли почали нараховувати за перемогу три очки. Загалом, "грифони" під керівництвом Шевченка 5 разів програли та 1 раз розписали нічию у Серію А.

До слова, Дженоа поступилась Лаціо (1:3) та залишилась передостанньою – в активі команди Андрія Миколайовича лише 10 очок.

Лаціо впевнено обіграв Дженоа – прогрес команди Шевченка, ефектний гол врятував від розгрому