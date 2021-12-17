Дженоа зустрічалась з Лаціо в рамках 18-го туру Серії А. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів матчу у цій новині на "Футбол 24".

Дженоа, попри статус явного аутсайдера, непогано розпочала поєдинок. До 35-ї хвилини підопічні Шевченка виглядали досить конкурентно, але перший гол все змінив.

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Під завісу першого тайму Андерссон та Педро принизили оборону гостей та відкрили рахунок. Після перерви Лаціо володів вже помітною перевагою та ще двічі відзначився у воротах суперника. Гол престижу дозволив "грифонам" уникнути розгромного рахунку.

Дженоа залишається у зоні вильоту з 10-ма очками, Лаціо – 8-й.

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