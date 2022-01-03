26-річний росіянин має великі шанси продовжити кар'єру в Дженоа, інформує журналіст Ніколо Скіра.

Перший трансфер Шевченка: Дженоа підсилилася захисником, який чудово грав в ЛЧ

Андрій Шевченко вважає Міранчука однією з пріоритетних трансферних цілей, а тому вмовляє його перебратись у Геную. Сам Олексій нібито готовий покинути Аталанту вже найближчими днями.

Нагадаємо, хавбек збірної Росії перебрався в Аталанту у вересні минулого року. Стати гравцем основи Олексій Міранчук не зумів. Цього сезону в його активі лише 12 неповних матчів, гол та асист.

Трансфер Миколенка у цифрах і фактах: третій найдорожчий з Динамо і 15-й для Евертона, проєкція в топ-4 АПЛ