Команда з Генуї оформила перший зимовий перехід. Новачком став захисник Янг Бойз Сільван Гефті.

24-річний швейцарець приєднався до "грифонів", повідомляє прес-служба клубу. Оборонець перебрався в Італію із Янг Бойз.

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Термін контракту невідомий. Гефті одягатиму футболку з номером 36. За неофіційною інформацією, перехід обійшовся Дженоа в 5 мільйонів євро. Цього сезону оборонець був одним із ключових гравців Янг Бойз і провів усі 6 матчів групового етапу ЛЧ, в яких відзначився голом та асистом. За "бджіл" Сільван виступає з 2020-го.

Генеральний менеджер "грифонів" Йоханнес Шпорс прокоментував дебютний трансфер в еру Шевченка: "Я дуже радий, що нам вдалось переконати Сільвана Гефті приєднатись до нас. Ми підсилюємо правий фланг молодим, але досвідченим гравцем".

Нагадаємо, після 18 турів Серії А Дженоа посідає 18-ту сходинку, відстаючи від зони порятунку на 5 очок. Наступний поєдинок команда Шевченка проведе 6-го січня – виїзд До Сассуоло.