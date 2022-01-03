Украинский наставник генуэзцев Андрей Шевченко, похоже, очень хочет видеть в команде хавбека Аталанты Алексея Миранчука.

У 26-летнего россиянина есть большие шансы продолжить карьеру в Дженоа, информирует журналист Николо Скира.

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Андрей Шевченко считает Миранчука одной из приоритетных трансферных целей, поэтому уговаривает его перебраться в Геную. Сам Алексей якобы готов покинуть Аталанту уже в ближайшие дни.

Напомним, хавбек сборной России перебрался в Аталанту в сентябре прошлого года. Стать игроком основы Алексей Миранчук не сумел. В этом сезоне в его активе всего 12 неполных матчей, гол и ассист.