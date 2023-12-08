Главный претендент на кресло главы УАФ Андрей Шевченко определился с первым вице-президентом организации, сообщает Sport.ua.

Шевченко в президенты УАФ: первая ассоциация официально утвердила кандидата

По информации источника, в случае победы на выборах обладатель "Золотого мяча" будет инициировать выдвижение на должность своего первого заместителя Леонида Ашкенази – бывшего вице-президента ФК Динамо Киев.

Отмечается, что будущий глава УАФ собирается уменьшить количество вице-президентов до двух и планирует значительно сократить количество членов исполкома. Сейчас эти кадровые вопросы еще в стадии обсуждения.

Напомним, Ашкенази в начале года попал в скандал после расследования Украинской правды. Чиновник выехал из Украины в испанскую Марбелью благодаря справке от Министерства обороны (где было указано, что он является специалистом по летательным аппаратам), хотя ему в то время было 59 лет (призывной возраст). В Испании он проводил встречи с различными бизнесменами, в том числе российского происхождения. Его тесно связывают с так называемой "Лужниковской группой", лидером которой является приближенный к Кремлю Михаил Воеводин.

Интересно, что при пересечении границы 26 декабря 2022 года в телефоне Ашкенази было обнаружено около 200 контактов из России. Сам фигурант утверждал, что это связано с его футбольными делами. К слову, по информации пресс-службы Динамо Ашкенази не работает в клубе с января 2022 года.

Внеочередной отчетно-выборный Конгресс УАФ должен состояться 25 января 2024 года.

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