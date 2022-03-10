"Червоний Хрест зміг доставити продукти харчування, медикаменти та аптечки для постраждалого населення України. Дякую 5 тисячам людей, які допомогли зібрати кошти", – написав Шевченко у своєму твіттері.

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Додамо, що Андрій Миколайович спільно з Червоним Хрестом започаткував збори коштів для гуманітарної допомоги населенню України.

Нагадаємо, екс-тренер збірної України намагається використовувати максимум можливостей, аби світ почув про вторгнення Росії. Зокрема, він виходив на мітинг на підтримку України у Лондоні, а також записав відеозвернення до італійців, яке увімкнули на табло Сан-Сіро перед дербі між Міланом та Інтером.

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