"Красный Крест смог доставить продукты питания, медикаменты и аптечки для пострадавшего населения Украины. Спасибо 5 тысячам людей, которые помогли собрать средства", – написал Шевченко в своем твиттере.

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Добавим, что Андрей Николаевич совместно с Красным Крестом положил начало сбору средств для гуманитарной помощи населению Украины.

Напомним, экс-тренер сборной Украины пытается использовать максимум возможностей, чтобы мир услышал о вторжении России. В частности, он выходил на митинг в поддержку Украины в Лондоне, а также записал видеообращение к итальянцам, которое включили в табло Сан-Сиро перед дерби между Миланом и Интером.

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