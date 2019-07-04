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Шевченко відвідав Вімблдон та підтримав свого друга на турнірі

4 липня 00:10 1351 Читать на русском
Шевченко відвідав Вімблдон та підтримав свого друга на турнірі
Паоло Мальдіні, Новак Джоковіч та Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Наставник збірної України Андрій Шевченко відпочиває від матчів "жовто-синіх" на тенісних полях Вімблдона.

Андрій Шевченко традиційно відвідав один з найпрестижніших тенісних турнірів – Вімблдон.

"Шевченко телефонував Ордецю, щоб відмовити від переходу в Динамо Москва", – Циганик

Керманич національної команди України опублікував фото з Лондона у твіттері та підтримав свого друга, сербського тенісиста Новака Джоковіча.

"Чудовий день на Вімблдоні, спостерігаючи за грою Новака", – підписав фото Шевченко.

Варто відзначити, що Джоковіч легко розібрався із американським тенісистом Денісом Кудлою та пробився в 1/16 фіналу турніру.

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Теги
Англія Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна Україна Збірна України
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