"Шевченко телефонував Ордецю, щоб відмовити від переходу в Динамо Москва", – Циганик

Ця телефонна розмова могла б позитивніше вплинути на майбутнє екс-захисника Шахтаря Івана Ордеця, але не вдалось.

"Ордець проміняв місце в Шахтарі та збірній України через високу зарплату? Так воно і є – Ордець отримав дуже серйозний підписний бонус від московського Динамо і отримав хорошу зарплату за те, що перейшов вільним агентом.

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Я знаю точно, що Ордеця в збірній не буде. Коли національна команда збиралася перед матчами проти Сербії та Люксембургу у відборі Євро-2020, а Іван вже відновився від травми і ще перебував у розташуванні Шахтаря, Андрій Шевченко телефонував кілька разів Ордецю, але той жодного разу йому не відповів.

Таке ставлення було зрозумілим. Коли ми спілкувалися з Шевченком, він сказав: "Я розумів, що Ордець збирається їхати в Росію. Як і він розумів, що в збірній йому місця немає. Але це можна було спробувати пояснити: можливо, у мене б знайшлися аргументи, щоб переконати його залишитися в Україні", – повідомив Циганик в авторській програмі.

Нагадаємо, нещодавно Іван Ордець підписав 3-річний контракт із московським Динамо.

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