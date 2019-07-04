Шевченко посетил Уимблдон и поддержал своего друга на турнире

Паоло Мальдини, Новак Джокович и Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко отдыхает от матчей "желто-синих" на теннисных полях Уимблдона.

Андрей Шевченко традиционно посетил один из самых престижных теннисных турниров – Уимблдон.

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Наставник национальной команды Украины опубликовал фото из Лондона в твиттере и поддержал своего друга, сербского теннисиста Новака Джоковича.

"Замечательный день на Уимблдоне, наблюдая за игрой Новака", – подписал фото Шевченко.

Стоит отметить, что Джокович легко разобрался с американским теннисистом Денисом Кудлой и пробился в 1/16 финала турнира.