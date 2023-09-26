Легендарний футболіст та тренер Андрій Шевченко спробує себе у новому амплуа.

Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко призначений позаштатним Радником Президента України.

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Указ про призначення 46-річного фахівця за номером 589/2023 від 26 вересня опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Нагадаємо, Шевченко – заслужений майстер спорту України (2003 р.) та Герой України (2004 р.). Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він став амбасадором фандрейзингової платформи United24.

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