Андрій Шевченко після свого призначення взявся покращувати фізичний стан Дженоа.

Сьогодні команда отримала додаткові навантаження під час занять.

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"Подвійний тренувальний день. "Грифони" за роботою", – повідомила прес-служба клубу. Також додана світилна Андрія Шевченка та Мауро Тассотті, які пильно стежать за вправами своїх нових підопічних.

Нагадаємо, після 12-ти турів Серії А Дженоа розташувалась над зоною вильоту – 17-та сходинка. Шевченко дебютує на новій посаді 21 листопада у поєдинку проти Роми.

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