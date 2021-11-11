Шевченко відразу показав свої вимоги гравцям Дженоа – команда під подвійним навантаженням
19:13 - Читать на русском
Андрій Шевченко після свого призначення взявся покращувати фізичний стан Дженоа.
Сьогодні команда отримала додаткові навантаження під час занять.
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"Подвійний тренувальний день. "Грифони" за роботою", – повідомила прес-служба клубу. Також додана світилна Андрія Шевченка та Мауро Тассотті, які пильно стежать за вправами своїх нових підопічних.
Нагадаємо, після 12-ти турів Серії А Дженоа розташувалась над зоною вильоту – 17-та сходинка. Шевченко дебютує на новій посаді 21 листопада у поєдинку проти Роми.
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