Хавбек Аталанти Олексій Міранчук може стати першим новачком "грифонів", повідомляє Сalciomercato.

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Рік тому бергамаски заплатили Локомотиву за росіянина 14,5 млн євро, проте поки він абсолютно не виправдовує інвестиції. У поточному сезоні Міранчук награв скромні 215 хвилин і відзначився результативною передачею. Півзахисник не хоче покидати Серію А, тому виходом може стати перехід у більш скромний клуб. Дженоа – один з варіантів.

Нагадаємо, після 12-ти турів Серії А "грифони" розташувались над зоною вильоту – 17 сходинка. Шевченко дебютує на новій посаді 21 листопада у поєдинку проти Роми.

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