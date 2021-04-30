"Коли підписав з Міланом перший контракт – відмовився дивитися на цифри, прописані в ньому.

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Арієдо Брайда (колишній спортивний директор Мілана, – прим.) побачив в мені щось таке, що я навіть не знав, що це у мене було. Коли він привіз Галліані (екс-віце-президент Мілана, – прим.) в Україні, щоб переглянути мене – я провів жахливий матч, але він мене захищав.

Ми з батьком засміялися, коли він прийшов до нас додому, щоб переконати підписати угоду, дав футболку Мілана з моїм прізвищем на ній і сказав, що я виграю "Золотий м'яч". Але він мав рацію. Наш успіх був обумовлений не талантом, а людськими якостями людей. Це була група розумних людей. Фактично, всі ми, в результаті, стали тренерами або менеджерами", – цитує Шевченка Calciomercato.com.

Нагадаємо, форвард Динамо перейшов в Мілан у липні 1999 року за 24 млн євро.

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