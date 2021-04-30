"Когда подписал с Миланом первый контракт – отказался смотреть на цифры, прописанные в нем.

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Ариедо Брайда (бывший спортивный директор Милана, – прим.) увидел во мне что-то такое, что я даже не знал, что это у меня было. Когда он привез Галлиани (экс-вице-президент Милана, – прим.) в Украину, чтобы просмотреть меня, я провел ужасный матч, но он меня защищал.

Мы с отцом засмеялись, когда он пришел к нам домой, чтобы убедить подписать соглашение, дал футболку Милана с моей фамилией на ней и сказал, что я выиграю "Золотой мяч". Но он был прав. Наш успех был обусловлен не талантом, а человеческими качествами людей. Это была группа умных людей. Фактически, все мы, в итоге, стали тренерами или менеджерами", – цитирует Шевченко Calciomercato.com.

Напомним, форвард Динамо перешел в Милан в июле 1999 года за 24 млн евро.

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