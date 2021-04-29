Наставник збірної України Андрій Шевченко з користю для душі проводить вільний від роботи час.

44-річний наставник "синьо-жовтих" провів час у компанії своїх товаришів і за сумісництвом легенд Челсі – Джанфранко Дзоли та Джона Террі.

Шевченко забив після асисту Кака – УЄФА пригадав епічну дуель на шляху до найдраматичнішого фіналу ЛЧ за всю історію

Всі вони пограли у гольф недалеко від замку Віндзор. Фото Андрій Шевченко опублікував у своєму Twitter. "Чудово провели час у гольф-клубі Вентворт у хорошій компанії", – написав головний тренер збірної України.

До слова, Джон Террі обіймає посаду асистента наставника Астон Вілли, Джанфранко Дзола поки безробітній, а останнім місцем його роботи було Челсі. Андрій Шевченко, своєю чергою, готується до групового етапу Євро-2020.

Шевченко у Шахтарі – як відповідь Динамо та Луческу: несподіваний варіант і ще 5 тренерів на заміну Каштру