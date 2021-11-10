Шевченко: Вболіватиму за збірну України, на яку очікує важлива гра
Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко пообіцяв підтримувати свою колишню команду.
"Я хочу передати привіт всім гравцям і тренерам національної збірної України, в якої зараз буде дуже важка і важлива гра.
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Я буду вболівати, всім фанатам теж великий привіт. Знаю, що багато хто буде підтримувати мене. Я всіх обіймаю, бажаю успіхів, буду дивитися і вболівати", – сказав Шева у коментарі для ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, у матчі Боснія – Україна, найімовірніше, вирішуватиметься доля другої сходинки у групі D відбору на Мундіаль.
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