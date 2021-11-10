Новоспечений тренер Дженоа Андрій Шевченко відповів на головні питання після свого призначення в італійський клуб.

"Мене дуже зацікавив проект. Коли я грав проти Дженоа, то це завжди була гра проти 12 гравців. Вболівальники тут фантастичні, і зараз нам дуже потрібна їхня підтримка.

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Я спілкувався лише в новими власниками, з Джошем Вондером. У січні буде підсилення – мені це гарантували. Команді потрібні нові гравці.

Нам треба піднятися на місце у таблиці, де ми зможемо спокійно дихати, не нервувати. Це зараз найголовніше. Кубок Італії? В першу чергу, нам треба врятуватися. Ми з командою працюватимемо над цим.

Я готовий працювати у клубі. Я чекав на цей шанс. Звісно, треба багато працювати. Але я не боюсь, я дуже мотивований.

Берлусконі? Я ще з ним не спілкувався, лише з Галліані.

Дженоа – дуже агресивна команда, особливо вдома, так сталося історично. Я хочу, щоб у нас був ідеальний баланс. Треба зрозуміти, чого потребує команда. Треба бути готовими до серії дуже складних матчів.

Я розмовляв з гравцями, відчув, що вони дуже хочуть покращити ситуацію. Завдяки цьому прагненню та правильній структурі на полі, ми зможемо досягти успіху.

У Дженоа – велика історія, у Генуї – велике серце. Це одна з причин, чому я тут. Перше, над чим будемо працювати, – психологія. Нам треба залишити складну ситуацію позаду.

Схема? Зараз ми думаємо, яка буде найкращою для цієї команди. Це може бути 3-5-2 чи 4-3-3, це не так важливо", – цитує українського фахівця телеграм-канал "Гранде Шева".

Нагадаємо, влітку Шевченко попрощався зі збірною України. Його контракт із Дженоа розрахований до літа 2024-го.

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