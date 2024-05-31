Олімпійська збірна України вирушила на товариський турнір у Францію – на Ротаня і Ко чекають 4 спаринги
Збірна України U-23 розпочинає підготовку до участі в історичних для себе Олімпійських іграх.
Олімпійська збірна України вирушила у Францію, де візьме участь у товариському турнірі під назвою Tournoi Maurice Revello, повідомляє прес-служба УАФ.
Рух готовий відпустити своїх гравців у олімпійську збірну України – Ротаню поставили серйозну умову
Збір команди триватиме до 17 червня. На турнірі перед Іграми-2024 "синьо-жовті" зіграють:
– 4 червня – Індонезія – Україна – 19:00
– 6 червня – Україна – Італія – 16:00
– 8 червня – Україна – Панама – 18:30
– 10 червня – Україна – Японія – 15:30
За результатами цих поєдинків, українці проведуть вирішальний матч за одне з місць у турнірі.
На самій Олімпіаді "синьо-жовті" зіграють у групі В з командами Аргентини, Марокко та Іраку. Чоловічий футбольний турнір пройде з 24 липня по 9 серпня.
Україна житиме з грошей УЄФА та ФІФА, національна збірна "з'їсть" половину витрат – УАФ презентувала бюджет на 2024 рік