Збірна України U-23 розпочинає підготовку до участі в історичних для себе Олімпійських іграх.

Олімпійська збірна України вирушила у Францію, де візьме участь у товариському турнірі під назвою Tournoi Maurice Revello, повідомляє прес-служба УАФ.

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Збір команди триватиме до 17 червня. На турнірі перед Іграми-2024 "синьо-жовті" зіграють:

– 4 червня – Індонезія – Україна – 19:00

– 6 червня – Україна – Італія – 16:00

– 8 червня – Україна – Панама – 18:30

– 10 червня – Україна – Японія – 15:30

За результатами цих поєдинків, українці проведуть вирішальний матч за одне з місць у турнірі.

На самій Олімпіаді "синьо-жовті" зіграють у групі В з командами Аргентини, Марокко та Іраку. Чоловічий футбольний турнір пройде з 24 липня по 9 серпня.

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