Легендарний український форвард Андрій Шевченко потрапив до топ-50 найкращих футболістів 2000-х років за версією британського видання FourFourTwo.

Шевченко став радником Президента України

Володар "Золотого м'яча" 2004 року посів у рейтингу 20-ту сходинку. Найкращим гравцем став бразильський нападник Роналдінью. До трійки лідерів також потрапили Зінедін Зідан та Кака. Найкращим серед воротарів став іспанець Ікер Касільяс (25 сходинка).

Топ-20 виглядає наступним чином:

1. Роналдінью (Бразилія).

2. Зінедін Зідан (Франція).

3. Кака (Бразилія).

4. Тьєррі Анрі (Франція).

5. Кріштіану Роналду (Португалія).

6. Хаві (Іспанія).

7. Роналдо (Бразилія).

8. Андрес Іньєста (Іспанія).

9. Златан Ібрагімович (Швеція).

10. Ліонель Мессі (Аргентина).

11. Вейн Руні (Англія).

12. Стівен Джеррард (Англія).

13. Самюель Ето'О (Камерун).

14. Френк Лемпард (Англія).

15. Рауль (Іспанія).

16. Ріо Фердінанд (Англія).

17. Фернандо Торрес (Іспанія).

18. Пол Скоулз (Англія).

19. Джон Террі (Англія).

20. Андрій Шевченко (Україна).

Нагадаємо, після завершення кар'єри гравця Андрій Миколайович спробував себе на тренерській ниві – успішно працював зі збірною України і зазнав провалу з Дженоа. Напередодні він став позаштатним радником Президента України Володимира Зеленського.

Кривцов і Ко на очах Мессі та Зідана зазнали фіаско у фіналі Кубка США – Інтер Маямі втратив шанс здобути другий трофей