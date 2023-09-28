Легендарный украинский форвард Андрей Шевченко попал в топ-50 лучших футболистов 2000-х годов по версии британского издания FourFourTwo.

Шевченко стал советником Президента Украины

Обладатель "Золотого мяча" 2004 года занял в рейтинге 20-ю строчку. Лучшим игроком стал бразильский нападающий Роналдиньо. В тройку лидеров также попали Зинедин Зидан и Кака. Лучшим среди вратарей стал испанец Икер Касильяс (25 место).

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Роналдиньо (Бразилия).

2. Зинедин Зидан (Франция).

3. Кака (Бразилия).

4. Тьерри Анри (Франция).

5. Криштиану Роналду (Португалия).

6. Хави (Испания).

7. Роналдо (Бразилия).

8. Андрес Иньеста (Испания).

9. Златан Ибрагимович (Швеция).

10. Лионель Месси (Аргентина).

11. Уэйн Руни (Англия).

12. Стивен Джеррард (Англия).

13. Самюэль Это'О (Камерун).

14. Фрэнк Лэмпард (Англия).

15. Рауль (Испания).

16. Рио Фердинанд (Англия).

17. Фернандо Торрес (Испания).

18. Пол Скоулз (Англия).

19. Джон Терри (Англия).

20. Андрей Шевченко (Украина).

Напомним, после завершения карьеры игрока Андрей Николаевич попробовал себя на тренерском поприще – успешно работал со сборной Украины и потерпел провал с Дженоа. Накануне он стал внештатным советником Президента Украины Владимира Зеленского.

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