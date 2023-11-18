Відомий ресурс FourFourTwo склав рейтинг найкращих форвардів 90-х років. Очолили його Роналдо, Роберто Баджо, Габріель Батістута, Марко ван Бастен і Ерік Кантона. Андрій Шевченко посів 19 місце.

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"Шевченко завершив 90-ті в Мілані, однак ще з київським Динамо найкращий футболіст України заявив про себе в Європі. У сезоні-1997/98 він настріляв вражаючі 39 голів у 41 матчі. А в наступному сезоні поклав ще 33 м'ячі та всупереч усім прогнозам вийшов з Динамо у півфінал Ліги чемпіонів. Його результативність змусила Мілан побити трансферний рекорд у 1999-му", – пише автор матеріалу.

Андрій у рейтингу обійшов Роббі Фаулера, Тьєррі Анрі, Джанфранко Дзолу, Філіппо Індзагі, Майкла Оуена, Дуайта Йорка, Роберто Манчіні та Давора Шукера.

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