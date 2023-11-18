Известный ресурс FourFourTwo составил рейтинг лучших форвардов 90-х годов. Возглавили его Роналдо, Роберто Баджо, Габриэль Батистута, Марко ван Бастен и Эрик Кантона. Андрей Шевченко занял 19 место.

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"Шевченко завершил 90-е в Милане, однако еще с киевским Динамо лучший футболист Украины заявил о себе в Европе. В сезоне-1997/98 он настрелял впечатляющие 39 голов в 41 матче. А в следующем сезоне положил еще 33 мяча и вопреки всем прогнозам вышел с Динамо в полуфинал Лиги чемпионов. Его результативность заставила Милан побить трансферный рекорд в 1999-м", – пишет автор материала.

Андрей в рейтинге обошел Робби Фаулера, Тьерри Анри, Джанфранко Дзолу, Филиппо Индзаги, Майкла Овена, Дуайта Йорка, Роберто Манчини и Давора Шукера.

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