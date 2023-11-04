France Football показав, за кого віддали голоси в номінації Trophée Kopa імениті українці.

Згідно з правилами, найкращого молодого гравця обирають лауреати "Золотого м'яча". Україну представляли Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко, які здобували найвищу нагороду в 1975, 1986 та 2004 відповідно.

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Блохін та Шевченко обидва поставили Беллінгема на перше місці. Олег Володимирович розташував Гаві на другому місці, а Камавінгу на третьому. Андрій Миколайович поставив француза на друге місце і вибрав іншого іспанця – Педрі. А ось Ігор Бєланов взагалі не згадав Беллінгема. Він проголосував за іспанців Гаві, Педрі та Бальде.

Нагадаємо, що у підсумку нагороду здобув Джуд Беллінгем, який випередив Джамала Мусіалу з Баварії.