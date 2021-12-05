"Чи очікував я, що початок буде таким складним? Я знав, звісно, що буде важко, бачив календар. Але я не очікував такої кількості травм. Через травми нам набагато складніше.

Дженоа отримала нового головного лікаря – раніше він працював в Інтері

Ювентус – це завжди Ювентус. Велика команда з сильними гравцями. Вони швидко забувають про поразки і миттєво реагують. У Аллегрі дуже якісна команда, він – топовий тренер. Класний мотиватор, знає, як досягти максимуму, знає, як керувати командою у складній ситуації. Вже демонстрував це тисячу разів.

Проти Ювентуса не зіграють сім футболістів Дженоа. До травмованих Дестро, Максимовича, Фареса, Каллона, Кайседо та Крішито додалися Ровелла і Стураро", – цитує українського фахівця Telegram-канал Гранде Шева.

Нагадаємо, поєдинок між Дженоа та Ювентусом відбудеться вже сьогодні, 5 грудня. Початок зустрічі о 21:45.

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