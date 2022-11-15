Колишній форвард і наставник збірної України буде популяризувати спорт на батьківщині.

Андрій Шевченко стане членом Національного олімпійського комітету України. Про це оголосять 17 листопада під час Генеральної асамблеї комітету, повідомляє XSport.

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Джерело зазначило, що Шевченка хотіли висунути на посаду президента НОК, але прийом заявок закінчився 1 листопада. Це вже не перша посада, на яку сватають легенду українського футболу. Раніше повідомляли, шо Шевченко може скласти конкуренцію Андрію Павелку в боротьбі за посаду президента УАФ.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Андрія Шевченка був італійський клуб Дженоа. У січні українець пішов у відставку з посади головного тренера, а згодом розірвав контракт. Перед тим 46-річний Шевченко очолював збірну України, яку вивів у чвертьфінал Євро-2020.

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