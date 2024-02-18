Шевченко проведе зустріч з президентами клубів УПЛ, – ЗМІ
Президент УАФ Андрій Шевченко планує поспілкуватись із власниками клубів української еліти.
Шевченко хоче провести закриту зустріч у Будинку футболу з усіма президентами клубів УПЛ, повідомляє Футбол 2.0.
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Цікаво, що тема обговорення наразі невідома. Зустріч має відбутись 22 лютого, за день до поновлення сезону УПЛ.
Нагадаємо, Андрій Миколайович 25 січня замінив на посаді президента УАФ Андрія Павелка. Першим віце-президентом організації обрали юриста Павла Бойчука. Сергій Ребров (головний тренер збірної України) і Олександр Шевченко (голова Львівської асоціації Футболу) отримали посади віце-президентів УАФ.
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