Шевченко хочет провести закрытую встречу в Доме футбола со всеми президентами клубов УПЛ, сообщает Футбол 2.0.

"Разве это много?": источник раскрыл зарплату комментаторов на УПЛ ТВ

Интересно, что тема обсуждения пока неизвестна. Встреча должна состояться 22 февраля, за день до возобновления сезона УПЛ.

Напомним, Андрей Николаевич 25 января заменил на посту президента УАФ Андрея Павелко. Первым вице-президентом организации избрали юриста Павла Бойчука. Сергей Ребров (главный тренер сборной Украины) и Александр Шевченко (глава Львовской ассоциации футбола) получили должности вице-президентов УАФ.

"Ми не хотіли би брати жодної копійки у клубів": що таке УПЛ ТБ і як наш футбол донести аж до США та Канади