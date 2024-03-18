18 березня в Будинку футболу відбулося перше засідання Асамблеї регіонів Української асоціації футболу. Участь у ньому взяли президент УАФ Андрій Шевченко, перший віце-президент Павло Бойчук, генеральний секретар Ігор Грищенко та керівники всіх регіональних асоціацій футболу.

Під час дебютного засідання асамблеї присутні обговорили можливість проведення та формат Кубку регіонів. Крім того, Шевченко нагадав про ініціативу організації літніх футбольних таборів для українських дітей у країнах, з якими УАФ підписала і ще підпише відповідні меморандуми про співпрацю. Очільник національної асоціації попросив представників регіонів дуже ретельно поставитися до формування списків, щоб у них опинилися лише діти, яки потребують реальної допомоги.

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Ще один підсумок засідання – обрано Раду Асамблеї регіонів УАФ. Цей керівний орган обиратиметься на рік (перший склад — до кінця 2024 року). Цього разу до нього ввійшли голова Закарпатської асоціації футболу Іван Дуран, голова Кіровоградської обласної асоціації футболу Віктор Безсмертний та перший заступник голови Харківської обласної асоціації футболу Віктор Коваленко.

"25 січня на Конгресі УАФ я сказав про свою ініціативу зі створення асамблеї, і менш ніж за два місяці ми втілили цей задум у життя. 13 березня виконком схвалив, і я того ж дня затвердив Положення про Асамблею регіонів УАФ. І сьогодні ми офіційно розпочинаємо нашу роботу.

Дякую вам за те, що підтримали мою ініціативу, за продуктивну роботу протягом цього підготовчого періоду! Упевнений, що такою самою ефективною, як у цей період, робота асамблеї буде й у майбутньому.

Це дуже важливий орган у стратегії розвитку футболу в країні, і ви завжди можете розраховувати на мою підтримку. Я, своєю чергою, розраховую на ваші професіоналізм, досвід і ініціативу", – звернувся Шевченко до присутніх.

Також президент УАФ поділився планами щодо діджиталізації українського футболу в контексті взаємодії з регіональними асоціаціями: "Зараз ми завершуємо формування команди, яка буде втілювати нашу стратегію з діджиталізації. Ми надамо вам сучасний інструмент, який допоможе вивести керування та розвиток футболу на новий рівень".

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