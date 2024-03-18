Воплотилась в жизнь очередная инициатива, с которой Андрей Шевченко приходил на выборы президента УАФ.

18 марта в Доме футбола состоялось первое заседание Ассамблеи регионов Украинской ассоциации футбола. Участие в нем приняли президент УАФ Андрей Шевченко, первый вице-президент Павел Бойчук, генеральный секретарь Игорь Грищенко и руководители всех региональных ассоциаций футбола.

Во время дебютного заседания ассамблеи присутствующие обсудили возможность проведения и формат Кубка регионов. Кроме того, Шевченко напомнил об инициативе организации летних футбольных лагерей для украинских детей в странах, с которыми УАФ подписала и еще подпишет соответствующие меморандумы о сотрудничестве. Глава национальной ассоциации попросил представителей регионов очень тщательно отнестись к формированию списков, чтобы в них оказались только дети, которые нуждаются в реальной помощи.

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Еще один итог заседания – избран Совет Ассамблеи регионов УАФ. Этот руководящий орган будет избираться на год (первый состав – до конца 2024 года). На этот раз в него вошли председатель Закарпатской ассоциации футбола Иван Дуран, председатель Кировоградской областной ассоциации футбола Виктор Бессмертный и первый заместитель председателя Харьковской областной ассоциации футбола Виктор Коваленко.

"25 января на Конгрессе УАФ я сказал о своей инициативе по созданию ассамблеи, и менее чем за два месяца мы воплотили этот замысел в жизнь. 13 марта исполком одобрил, и я в тот же день утвердил Положение об Ассамблее регионов УАФ. И сегодня мы официально начинаем нашу работу.

Спасибо вам за то, что поддержали мою инициативу, за продуктивную работу в течение этого подготовительного периода! Уверен, что такой же эффективной, как в этот период, работа ассамблеи будет и в будущем.

Это очень важный орган в стратегии развития футбола в стране, и вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку. Я, в свою очередь, рассчитываю на ваши профессионализм, опыт и инициативу", – обратился Шевченко к присутствующим.

Также президент УАФ поделился планами по диджитализации украинского футбола в контексте взаимодействия с региональными ассоциациями: "Сейчас мы завершаем формирование команды, которая будет воплощать нашу стратегию по диджитализации. Мы предоставим вам современный инструмент, который поможет вывести управление и развитие футбола на новый уровень".

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