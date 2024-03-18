Третім опонентом "синьо-жовтих" стане топова європейська збірна, стверджує Ігор Циганик. У найближчі день-два УАФ повинна офіційно розкрити всі подробиці.

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Загалом збірна України планує провести три контрольні матчі у червневий цикл. Раніше стало відомо про гостьові спаринги проти Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня). Третього суперника оголошують найпізніше, але за хронологією він буде першим.

Якщо все складеться добре, то це фактично буде підготовка команди Реброва до Євро-2024, який стартує 14 червня. Для цього Україні треба пройти плей-офф відбору – півфінал на полі Боснії (21 березня) і в разі успіху фінал (26 березня) проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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