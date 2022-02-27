Українська діаспора у Лондоні вийшла на мітинг на Трафальгарську площу, аби підтримати Україну під час нападу росіян.

"Нам росіяни тут не потрібні": Безсонов взявся до захисту України з автоматом у руках

Серед них був і Андрій Шевченко, який у твіттері зробив публікацію: "Зупиніть війну в Україні! Слава Україні!"

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

Росія напала на Україну: Луческу захоплюється нашою нацією, ніхто не хоче грати з агресором, нові санкції (LIVE)