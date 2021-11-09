"Андрій Шевченко зробив революцію у футболі – він перетворив амбіції тренера на амбіції всієї команди. Його збірна України показала, що можна досягти результату з будь-яким складом проти будь-якого суперника. Шевченко принесе до Дженоа чемпіонський менталітет. Майстерність Андрія полягає у вмінні адаптуватися до будь-якого суперника.

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У збірній йому вдалося створити дві команди, які могли протистояти і сильним і слабшим суперникам. Тасотті та Малдера – професіонали своєї справи, Шевченку дуже пощастило мати таких помічників. Водночас Андрій і сам знає, як переламати перебіг поєдинку", – наводить слова Шахова Pianetagenoa1893.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко офіційно очолив Дженоа в неділю і вже встиг відреагувати на своє призначення наставником "грифонів". Перше тренування на чолі генуезців він проведе 9 листопада.

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