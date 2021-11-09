"Андрей Шевченко совершил революцию в футболе – он превратил амбиции тренера в амбиции всей команды. Его сборная Украины показала, что можно добиться результата с любым составом против любого соперника. Шевченко принесет в Дженоа чемпионский менталитет. Мастерство Андрея состоит в умении адаптироваться к любому сопернику.

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В сборной ему удалось создать две команды, которые могли противостоять и сильным и более слабым соперникам. Тасотти и Малдера – профессионалы своего дела, Шевченко очень посчастливилось иметь таких помощников. В то же время Андрей и сам знает, как переломить ход поединка", – приводит слова Шахова Pianetagenoa1893.

Напомним, что Андрей Шевченко официально возглавил Дженоа в воскресенье и уже успел отреагировать на свое назначение наставником "грифонов". Первую тренировку во главе генуэзцев он проведет 9 ноября.

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