Шевченко пояснив, у чому позитив запровадження системи VAR

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про своє ставлення до запровадження системи VAR у чемпіонаті України.

"Це футбол! Принаймні кожен момент переглядається. Якщо є суперечливі до міліметра моменти і комп’ютер показує, що "поза грою", то це – факт! І цей факт потрібно сприймати таким, яким він є", – сказав Шевченко в ефірі програми "Великий футбол".

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Нагадаємо, на минулих вихідних система VAR дебютувала в УПЛ. Першим отримав вигоду від нововведення донецький Шахтар – у грі проти Десни головний арбітр скасував гол Гуцуляка після підказки відеоасистента. Наразі відеповтори можуть бути доступні лише на двох матчах протягом одного туру.

До слова, президент УАФ Андрій Павелко розповів, що організація має намір поступово збільшувати кількість матчів з VAR, але для цього до фінансування роботи системи повинні долучитись клуби.

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