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Шевченко объяснил, в чем позитив внедрения системы VAR

16:39 43 Читати українською
Шевченко объяснил, в чем позитив внедрения системы VAR
Андрей Шевченко / фото из соцсетей

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем отношении к введению системы VAR в чемпионате Украины.

"Это футбол! По крайней мере каждый момент пересматривается. Если есть спорные до миллиметра моменты и компьютер показывает, что" вне игры ", то это – факт! И этот факт нужно воспринимать таким, какой он есть", – сказал Шевченко в эфире программы "Великий футбол".

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Напомним, на прошлых выходных система VAR дебютировала в УПЛ. Первым получил выгоду от нововведения донецкий Шахтер – в игре против Десны главный арбитр отменил гол Гуцуляка после подсказки видеоасистента. В данный момент видеповторы могут быть доступны только на двух матчах в течение одного тура.

К слову, президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что организация намерена постепенно увеличивать количество матчей с VAR, но для этого к финансированию работы системы должны приобщиться клубы.

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Теги
УПЛ Андрей Шевченко Андрей Шевченко Видеоассистент арбитра (VAR)
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