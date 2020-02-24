Шахтар – Десна: комітет арбітрів УАФ оцінив дії суддівської бригади в епізоді зі скасованим голом у ворота "гірників"

Комітет арбітрів УАФ розібрав епізод зі скасованим голом Десни у матчі 19 туру УПЛ проти Шахтаря.

"На 59 хв зазначеного матчу командою гостей було забито гол. У відповідності до Протоколу IAAP, VAR здійснив обов'язкову перевірку із використанням відповідного наявного відеоматеріалу. Арбітром VAR та Помічником VAR були зафіксовані два положення "поза грою", які стались одне за одним, з боку нападників команди гостей.

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1. В момент удару по воротах з боку футболіста гостей його партнер по команді, який отримав м'яч після рикошету, а не після навмисної гри, перебував у положенні "поза грою", і тому це положення є таким, що заслуговує покарання за отримання неправомірної вигоди в результаті перебування у такому положенні.

2. Гравець гостей, який отримав передачу, пробиває по воротах, але на траєкторії польоту м'яча перебуває ще один його партнер по команді, який здійснює неправомірне втручання шляхом перекриття лінії огляду воротаря господарів.

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Дії асистента арбітра є правильними – він не підняв прапорець, оскільки він не повинен втручатись у складні та міліметрові ситуації. Правильними також є дії арбітра – згідно Протоколу у таких випадках він не повинен здійснювати перегляд на полі, а лише спиратись на результати перевірки з боку VAR", – йдеться в коментарі комітету арбітрів на офіційному сайті УАФ.

Нагадаємо, що арбітр Євген Арановський скасував гол Олексія Гуцуляка, який отримав передачу від Олександра Філіппова.

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