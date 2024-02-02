"Вже потрапляв у ситуації в Києві, коли в будинку вилітали вікна? Так, там з будинком поруч. Це ж вже не вперше – таких ситуацій за 2 роки було. Не лякає? Рома, я вже зробив свій вибір, я ж сказав, що зробив цей вибір через три, два дні після початку повномасштабної війни.

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Правильно сказати, що війна почалася у 2014 році, це так. Ну повномасштабна війна – це було 2 роки тому. Я сказав, що допомагатиму, розмовлятиму, розповідатиму, хочу бути голосом, щоб розказувати правду, що є в Україні. Після мого першого приїзду та спілкування з друзями, військовими, які якраз стоять на першій лінії – зрозумів, що це треба робити постійно", – поділився Шевченко в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, Андрій Миколайович замінив на посаді президента УАФ Андрія Павелка. Задля цього Шевченко повернувся з Лондона, де проживав тривалий час, до України.

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