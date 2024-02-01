"Ми хочемо точно знати, де гравці, які покинули Україну. Це те, що ми намагаємося реалізувати негайно. Через війну ціле покоління змушене було переїхати. Для нас дуже важливо налагодити відносини з цими гравцями в майбутньому, спонукати їх зробити вибір виступати за збірну України.

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Ми все ще можемо вплинути на це і мати майбутнє з цими гравцями. Якщо ні, ми ризикуємо втратити всі наші таланти. Я буду дуже відкритим: нам потрібна допомога решти світу. Ми маємо бути стійкими, для нас це важливо, тому ми будемо дуже раді будь-кому, хто захоче допомогти", – поділився Шевченко в коментарі Mirror.

Нагадаємо, Андрій Миколайович замінив на посаді президента УАФ Андрія Павелка. Першим віце-президентом організації обрали юриста Павла Бойчука. Сергій Ребров (головний тренер збірної України) і Олександр Шевченко (голова Львівської асоціації Футболу) отримали посади віце-президентів УАФ.

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