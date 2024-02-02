"Уже попадал в ситуации в Киеве, когда в доме вылетали окна? Да, там с домом рядом. Это же уже не впервые – таких ситуаций за 2 года было. Не пугает? Рома, я уже сделал свой выбор, я же сказал, что сделал этот выбор через три, два дня после начала полномасштабной войны.

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Правильно сказать, что война началась в 2014 году, это да. Ну полномасштабная война – это было 2 года назад. Я сказал, что буду помогать, разговаривать, рассказывать, хочу быть голосом, чтобы рассказывать правду, что есть в Украине. После моего первого приезда и общения с друзьями, военными, которые как раз стоят на первой линии – понял, что это надо делать постоянно", – поделился Шевченко в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Андрей Николаевич заменил на посту президента УАФ Андрея Павелко. Для этого Шевченко вернулся из Лондона, где проживал длительное время, в Украину.

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