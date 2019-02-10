Микита Шевченко повернувся у Зорю

Голкіпер донецького Шахтаря Микита Шевченко продовжить кар'єру у луганській Зорі.

Голкіпер донецького Шахтаря Микита Шевченко відтепер виступатиме за луганську Зорю, повідомляє сайт фанатів луганців.

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Найближчим часом з гравцем буде підписаний повноцінний контракт і футболіст буде внесений до заявки нашої команди. Шевченко вже приєднався до збору Зорі в Туреччині.

Микита Шевченко вже захищав кольори луганців з 2013 по 2016 рік.

Останнім клубом Шевченка були львівські Карпати, де він виступав на правах оренди.

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