Никита Шевченко вернулся в Зарю

Голкипер донецкого Шахтера Никита Шевченко продолжит карьеру в луганской Заре.

Голкипер донецкого Шахтера Никита Шевченко отныне будет выступать за луганскую Зарю, сообщает сайт фанатов луганчан.

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В ближайшее время с игроком будет подписан полноценный контракт и футболист будет внесен в заявку нашей команды. Шевченко уже присоединился к сбору Зари в Турции.

Никита Шевченко уже защищал цвета луганчан с 2013 по 2016 год.

Последним клубом Шевченко были львовские Карпаты, где он выступал на правах аренды.

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