Рух підписав двох талановитих бразильців за рекордні гроші – їх привіз агент зірки АПЛ

Іспанія — 16:51 60
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Зозуля в грі з Мальоркою намагається повернути Альбасете на перше місце – пряма відеотрансляція матчу
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Динамівець забив бомба-гол в Угорщині – неймовірний підйом, захоплення ЗМІ і очікування зустрічі з Ребровим і КоУкраїна — 15:49 1908
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Карпати близькі до підписання француза Йода, – журналістУкраїна — 15:12 859
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Манчестер Сіті – Челсі: де Брюйне може розпочати матч з лави запаснихАнглія — 12:23 504
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Коноплянка проти Баварії: багато бажання, змарновані гольові шанси та непогані оцінки німецьких ЗМІНімеччина — 12:12 2786
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