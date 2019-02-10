Рух підписав двох талановитих бразильців за рекордні гроші – їх привіз агент зірки АПЛ

Першоліговий Рух продовжує підписувати нових виконавців.

Рух оголосив про підписання двох бразильських футболістів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Новачками команди стали 19-річний фланговий хавбек Габріель та 18-річний лівий захисник Сідней. Повідомляється, що футболістів привіз агент Ренато Веласко, одним з клієнтів якого є форвард Евертона Рішарлісон.

Рух підписав молодих виконавців за рекордні для клубу гроші, проте сума трансферу не повідомляється. Обидва новачки підписали з Рухом 4-річний контракт.

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