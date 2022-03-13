– Андрію, ваша сім'я в Кієвє?

– В Києві. Правильно Київ. Кієв – російська назва міста.

– Ви ж розмовляєте російською?

– Звичайно, я розмовляю російською, мене вчили російської у школі. В Україні можна вільно говорити російською. Ми не виступаємо проти всіх росіян без розбору, ми проти тих, хто підтримує війну. Ми вміємо розрізняти народ і владу. Я точно знаю, що навіть в Росії багато людей проти війни.

– Як ваша сім'я?

– Наразі добре. Ми зідзвонюємося кілька разів на день. Мама і сестра вдома, за 25 хвилин їзди від центру Києва. Зараз до них приїхали інші родичі, які 4 дні провели у підвалі.

– Чому вони не виїхали з України?

– Бо це їхня батьківщина, їхня земля, їхній дім. Я сам хотів би приєднатися до них. Чому їм тікати?

– Було зрозуміло, що розгоряється конфлікт...

– Це не конфлікт і не спецоперація, як подають в Росії. Це агресія. Злочин проти мирних жителів. Ніхто до останнього не хотів вірити, що таке може трапитися. Ми уявити не могли, що Росія таке зробить. Це все виглядало нереальним.

– Ви не думали повернутися в Україну?

– Думав, багато разів. Але це неможливо. Країну закрили миттєво. Аеропорти бомбили першими. Тому я вирішив захищати країну тим, чим можу. Розповідаю світу, хто ми і як ми страждаємо. Допомагаю жертвам війни та біженцям.

– Як Італія допомагає Україні?

– Завдяки фонду GoFundMe ми зібрали 343 тисячі євро для Червоного Хреста. Інші кошти зібрав Milan Foundation, який виставив на продаж копії футболок з переможного фіналу Ліги чемпіонів-2003. Мій друг Джорджо Армані зателефонував і особисто взявся за справу. Я говорив з мерами Флоренції та Мілана. Сподіваюся незабаром оголосити про ще одну ініціативу.

– Яку?

– Мілан – мій другий дім. Це дуже щедре місто. Я впевнений, що Мілан прийме багато біженців з України.

– Як справляється Зеленський?

– Дуже мужньо. Він згуртував навколо себе українців.

– В Італії багато хто каже, що вам краще капітулювати.

– Ми хочемо миру. Але якщо здамося зараз – втратимо нашу свободу. Ми боремося за нашу волю, за наші права. Україна хоче зближення з Європою. Ми ні на кого не нападали, ми просто захищаємося.

– А чи правильно надавати Україні зброю з-за кордону?

– Все, що потрібно, щоб захистити нашу країну від агресора, все правильно. Демократичні лідери на нашому боці, і це дуже важливо. Санкції проти Росії також мають велике значення. Вони допомагають натиснути та прийти до мирного рішення.

– Викинути Росію з чемпіонату світу – правильне рішення?

– Правильне! Поки йде війна, російські спортсмени не можуть виступати. Я щодня молюся за кінець війни.

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