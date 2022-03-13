"Це не конфлікт, а злочин проти мирних жителів": Шевченко – про те, чому Україна не капітулює, і ставлення до росіян
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко в інтерв'ю Corriere della Sera розповів італійцям про війну в Україні.
– Андрію, ваша сім'я в Кієвє?
– В Києві. Правильно Київ. Кієв – російська назва міста.
– Ви ж розмовляєте російською?
– Звичайно, я розмовляю російською, мене вчили російської у школі. В Україні можна вільно говорити російською. Ми не виступаємо проти всіх росіян без розбору, ми проти тих, хто підтримує війну. Ми вміємо розрізняти народ і владу. Я точно знаю, що навіть в Росії багато людей проти війни.
– Як ваша сім'я?
– Наразі добре. Ми зідзвонюємося кілька разів на день. Мама і сестра вдома, за 25 хвилин їзди від центру Києва. Зараз до них приїхали інші родичі, які 4 дні провели у підвалі.
– Чому вони не виїхали з України?
– Бо це їхня батьківщина, їхня земля, їхній дім. Я сам хотів би приєднатися до них. Чому їм тікати?
– Було зрозуміло, що розгоряється конфлікт...
– Це не конфлікт і не спецоперація, як подають в Росії. Це агресія. Злочин проти мирних жителів. Ніхто до останнього не хотів вірити, що таке може трапитися. Ми уявити не могли, що Росія таке зробить. Це все виглядало нереальним.
– Ви не думали повернутися в Україну?
– Думав, багато разів. Але це неможливо. Країну закрили миттєво. Аеропорти бомбили першими. Тому я вирішив захищати країну тим, чим можу. Розповідаю світу, хто ми і як ми страждаємо. Допомагаю жертвам війни та біженцям.
– Як Італія допомагає Україні?
– Завдяки фонду GoFundMe ми зібрали 343 тисячі євро для Червоного Хреста. Інші кошти зібрав Milan Foundation, який виставив на продаж копії футболок з переможного фіналу Ліги чемпіонів-2003. Мій друг Джорджо Армані зателефонував і особисто взявся за справу. Я говорив з мерами Флоренції та Мілана. Сподіваюся незабаром оголосити про ще одну ініціативу.
– Яку?
– Мілан – мій другий дім. Це дуже щедре місто. Я впевнений, що Мілан прийме багато біженців з України.
– Як справляється Зеленський?
– Дуже мужньо. Він згуртував навколо себе українців.
– В Італії багато хто каже, що вам краще капітулювати.
– Ми хочемо миру. Але якщо здамося зараз – втратимо нашу свободу. Ми боремося за нашу волю, за наші права. Україна хоче зближення з Європою. Ми ні на кого не нападали, ми просто захищаємося.
– А чи правильно надавати Україні зброю з-за кордону?
– Все, що потрібно, щоб захистити нашу країну від агресора, все правильно. Демократичні лідери на нашому боці, і це дуже важливо. Санкції проти Росії також мають велике значення. Вони допомагають натиснути та прийти до мирного рішення.
– Викинути Росію з чемпіонату світу – правильне рішення?
– Правильне! Поки йде війна, російські спортсмени не можуть виступати. Я щодня молюся за кінець війни.
Росія напала на Україну: Нідерланди проти росіян, Абрамович втрачає нових спонсорів, українці в Ювентусі (LIVE)