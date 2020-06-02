Шевченко підтримав світовий флешмоб після резонансного вбивства Джорджа Флойда

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не залишився осторонь гучного скандалу в США.

Шевченко у своїх соцмережах виклав чорний квадрат із дописом Black lives matter на підтримку темношкірих людей по всьому світу.

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Окрім цього, наставник збірної України залишив хештег Blackout Tuesday на підтримку кампанії з підвищення обізнаності про проблему расової нерівності.

Нагадаємо, 25 травня Джорджа Флойда затримала поліція, а коп повалив підозрюваного на землю та притиснув шию коліном. На відеозаписах зафіксовано, як Флойд просить не тиснути, оскільки йому складно дихати. В підсумку, постраждалого забрала швидка і він помер у лікарні. Через це розгорілися протести, які тривають в цілому ряді міст США..

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